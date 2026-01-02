Вестник Кавказа

Израиль намерен атаковать объекты ХАМАС в Ливане

© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля выпустила предупреждение для жителей юга Ливана в связи с планируемыми ударами по инфраструктуре ХАМАС.

Израильская армия планирует атаковать объекты движения ХАМАС на юге Ливана, следует из предупреждения ЦАХАЛ.

Армия Израиля на арабском языке предупредила жителей двух населенных пунктов в Ливане Анан и Эль-Манара в связи с готовящимися ударами по объектах радикального палестинского движения ХАМАС.

"В ближайшее время начнется атака на военную инфраструктуру, принадлежащую террористической организации ХАМАС в Анане и Эль-Манаре... Мы настоятельно призываем жителей домов, отмеченных красным цветом на прилагаемых картах, и соседних с ними зданий эвакуироваться"

– ЦАХАЛ

На юге Ливана 2 января израильские силы нанесли более десяти ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболла".

