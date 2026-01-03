Вестник Кавказа

Глава Минобороны Турции потребовал от РПК сложить оружие

В Минобороны Турции потребовали от РПК сложить оружие. Анкара намерена воплотить программу "Турция без терроризма".

Глава оборонного ведомства Турции Яшар Гюлер потребовал от Рабочей партии Курдистана (РПК) прекратить вооруженную борьбу и сложить оружие. 

Как отметил Гюлер, боевые формирования организации должны прекратить свою деятельность на территории Сирии и в других регионах. Заявление Гюлера также было направлено в адрес СДС и других группировок. 

"Под руководством нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) начался процесс "Турция без терроризма", и мы желаем успешного достижения этой цели"

– Яшар Гюлер 

Ранее Анкара призвала СДС к слиянию с правительственными силами Дамаска. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что процесс будет завершен без применения военной силы.

