Турция призвала к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

В Турции прокомментировали последние события вокруг Венесуэлы. В МИД республики отметили, что сторонам следует проявлять сдержанность, чтобы избежать негативных последствий для международной безопасности.

МИД Турции опубликовал заявление в связи с последними событиями вокруг Венесуэлы. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в этой стране.

"Турция придает большое значение стабильности в Венесуэле, миру и благополучию народа Венесуэлы"

– МИД Турции

В министерстве также просят все стороны проявлять сдержанность, чтобы не допустить, чтобы нынешняя ситуация привела к негативным последствиям для региональной и международной безопасности.

"Турция готова внести любой конструктивный вклад в урегулирование кризиса в Венесуэле в рамках международного права. Наше посольство в Каракасе продолжает поддерживать бесперебойную связь и необходимую координацию с турецкими гражданами, находящимися в стране"

– турецкое министерство

Напомним, накануне США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее лидера вместе с супругой. Позднее ряд официальных лиц США сообщили, что президент Венесуэлы предстанет перед судом.