Похищение президента Венесуэлы осудили в Иране

Аббас Аракчи
В МИД Ирана прокомментировал похищение Соединенными Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам главы ведомства, это государственный терроризм со стороны Вашингтона.

Похищение президента Венесуэлы и его супруги – это государственный терроризм со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Руководитель внешнеполитического ведомства также осудил атаку США на Венесуэлу.

"Глава МИД нашей страны, решительно осудив военную агрессию США в отношении Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвал (действия США – прим. ред.) примером государственного терроризма и открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев"

– МИД Исламской Республики

В этой связи Аракчи выразил поддержку избранному правительству Венесуэлы.

Напомним, накануне США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее лидера Николаса Мадуро вместе с супругой. Позднее ряд официальных лиц США сообщили, что Мадуро предстанет перед судом.

