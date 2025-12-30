Вестник Кавказа

Танкер сел на мель возле берегов Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции подтвердили инцидент с танкером Qendil. Он сел на мель неподалеку от берегов республики в Эгейском море.

В Эгейском море сель на мель танкер Qendil. Об этом рассказали 5 января власти турецкой провинции Чанаккале.

Инцидент с судном, шедшим под флагом Омана, случился неподалеку от острова Бозджаада.

"Танкер Qendil, шедший под флагом Омана из порта Алиага (в провинции Измир – прим. ред.) в Ялову, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада"

– власти провинции Чанаккале

Как отмечается, в ходе проверки было установлено, что танкер не тонет. Экипаж не пострадал, загрязнений окружающей среды нет.

На помощь танкеру направили буксиры.

