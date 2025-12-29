Вестник Кавказа

Инцидент с танкерами завершился в море у Стамбула

Инцидент с танкерами завершился в море у Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский танкер "Кельбаджар" "освободился" от танкера под флагом Турции в море под Стамбулом: ранее якорная цепь первого зацепилась за лопасти второго.

ЧП с азербайджанским и турецким танкерами в акватории Стамбула разрешилось, причем без участия спасателей, соответствующее сообщение распространило "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Мероприятия по устранению зацепления якорной цепи танкера "Кельбаджар" за лопасти (винта — ред.) танкера "Алатепе" в якорной зоне Кючюкчекмедже в Стамбуле из-за неблагоприятных погодных условий успешно завершены"

– ASCO

Ситуация была урегулирована без участия спасателей: экипаж азербайджанского танкера завел двигатель и перевел судно в глубокие воды. При этом танкер повреждений не получил, ущерб морю нанесен не был.

Напомним, в Мраморном море сейчас бушует шторм.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.