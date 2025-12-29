Инцидент с танкерами завершился в море у Стамбула

Азербайджанский танкер "Кельбаджар" "освободился" от танкера под флагом Турции в море под Стамбулом: ранее якорная цепь первого зацепилась за лопасти второго.
ЧП с азербайджанским и турецким танкерами в акватории Стамбула разрешилось, причем без участия спасателей, соответствующее сообщение распространило "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
"Мероприятия по устранению зацепления якорной цепи танкера "Кельбаджар" за лопасти (винта — ред.) танкера "Алатепе" в якорной зоне Кючюкчекмедже в Стамбуле из-за неблагоприятных погодных условий успешно завершены"
– ASCO
Ситуация была урегулирована без участия спасателей: экипаж азербайджанского танкера завел двигатель и перевел судно в глубокие воды. При этом танкер повреждений не получил, ущерб морю нанесен не был.
Напомним, в Мраморном море сейчас бушует шторм.