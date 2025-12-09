Сигналы о помощи у берегов Турции подали два танкера

Турция направила спасателей на помощь двум танкерам в Мраморном море. Ранее оба судна подали сигналы о помощи.

Два находящихся в Мраморном море нефтяных танкера запросили помощь у Турции. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

По данным телеканала TRT Haber, оба судна находились неподалеку от Стамбула, в районе Флория. На помощь им были направлены спасательные катера.

Согласно предварительной информации, сигналы о помощи подали танкеры под флагом Азербайджана и Флория.

Ранее в Стамбуле было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром в Мраморном море.