Азербайджанский газ в Европе будут получать 16 стран

В 2026 году Азербайджан увеличит поставки газа в Европу, начнется экспорт еще в две страны, сообщил азербайджанский лидер.

На конец 2025 года Азербайджан поставлял газ в 14 европейских стран, в этом году список расширится до 16, поделился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наш экспорт газа растет как по объемам, так и по географии охвата. На данный момент мы поставляем газ в 14 стран, в 11 из них - на регулярной основе"

– Ильхам Алиев

Он уточнил, что в целом географический охват азербайджанским трубопроводным газом составил 14 стран на конец 2025 года.

"В этом году к ним добавятся еще две европейские страны. Таким образом, в целом их будет 16, и это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа"

– Ильхам Алиев

За прошлый год республика отправила на экспорт более 25 млрд куб м газа и имеется потенциал роста, подчеркнул президент Азербайджана в интервью местным телеканалам.