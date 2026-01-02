Продажи туров в Венесуэлу остановят в России

Минэкономразвития РФ рекомендует приостановить продажу туров в Венесуэлу. Туроператоры предложат туристам возврат средств и альтернативы для отдыха.

Гражданам Российской Федерации рекомендовано воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам – временно прекратить реализацию туров, следует из сообщения Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России рекомендует: гражданам РФ - воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, <…> российским туроператорам, турагентам - приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов"

– МЭР РФ

Тем туристам, которые в настоящее время находятся на территории Венесуэлы, рекомендовано проявлять повышенную осторожность и отслеживать официальные сообщения местных властей и российских диппредставительств.

Ранее посольство РФ в Венесуэле настоятельно призвало граждан России без крайней необходимости не посещать Венесуэлу "в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак".

Российские туроператоры готовы обеспечить возврат средств клиентам, ранее забронировавшим путевки в Венесуэлу, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ), пишет ТАСС.

"Туроператоры уже информируют клиентов о рекомендациях Минэкономразвития России… По каждому случаю будут предложены оптимальные решения - как возврат средств в предусмотренных законом случаях, так и альтернативные варианты отдыха по другим направлениям"

– РСТ