В Европе предрекли распад НАТО

Попытка США взять под контроль Гренландию может привести к распаду НАТО. Такое мнение высказала премьер-министр Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Североатлантический альянс может развалиться, в том случае, если Соединенные Штаты решат взять под контроль Гренландию, пишет Associated Press (AP).

"Если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО, тогда все прекратится"

– Метте Фредериксен

Заявление было сделано вскоре после нападения США на Венесуэлу.

По словам американского президента Дональда Трампа, "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

Ранее Трамп сообщил, что Гренландия необходим США для нацбезопасности, поэтому Вашингтон настаивает на том, чтобы взять под контроль остров – автономную территорию Дании.