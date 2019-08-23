Что такое Гренландия, кому принадлежит остров и зачем он Трампу?

7 января избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что Гренландия настолько важна с точки зрения нацбезопасности США и свободы всего мира, что Вашингтон просто обязан заполучить контроль над территорией. Где находится Гренландия, кому она принадлежит и почему Трамп хочет ее заполучить - рассказываем в этом материале.

Что такое Гренландия?

Гренландия - самый большой остров на планете. Территориально Гренландия относится к материку Северная Америка, однако геополитически она в составе Европы, а ее статус определяется как автономная территория Королевства Дания. Хоть Гренландия принадлежит Дании, она не часть Европейского Союза, поэтому, чтобы попасть на остров, нужна отдельная, не шенгенская виза.

Интересный факт: Гренландия - одно из самых изолированных мест в мире с самым чистым воздухом и водой.

Гренландия на карте мира

Площадь Гренландии - 2,1 млн квадратных километров: остров в три с половиной раза меньше, чем Австралия. Территориально Гренландия расположена между Северным Ледовитым и Атлантическим океаном, к северу, западу и югу от острова находится Канада, а к востоку - Исландия. Две трети острова - за полярным кругом. Расстояние между Гренландией и канадским островом Элсмир - чуть менее 30 километров. Структурно Гренландия - часть Канадского континентального щита, с Северной Америкой остров связывает подводный Хребет Ломоносова.

Интересный факт: добраться до Гренландии прямым рейсом можно только из Канады, Дании и Исландии.

© Фото: TUBS Gallery/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Кто живет в Гренландии?

Население Гренландии по состоянию на конец 2024 года - около 57 тысяч человек. Большинство жителей острова - инуиты, представители одной из групп коренных народов Севера. В Гренландии 13 городов, самый населённый из которых столица Нуук, и десятки поселений, где численность жителей не превышает ста человек. Говорят в Гренландии на гренландском, английском и датском языках.

Интересный факт: валюта, которая используется в Гренландии - это датская крона, а не евро, поскольку Дания, хоть и является частью ЕС, от собственной валюты не отказалась.

Какой в Гренландии климат?

Климат в Гренландии арктический, погода меняется резко. Летом температура на острове поднимается до 7-10 °C, в тёплые дни без ветра в некоторых частях острова воздух прогревается до + 18 °C. Зимой температура опускается до - 34 °C. Гренландский ледяной щит, средняя толщина которого почти полтора километра, по размерам уступает только антарктическому. В последнее десятилетие почти 97% щита подвержены чрезмерному таянию. С конца октября по середину февраля в Гренландии полярная ночь, с конца апреля по начало августа - полярный день.

Интересный факт: ученые предполагают, что зеленой и без льда Гренландия была почти полмиллиона лет назад.

Какой стране принадлежит Гренландия?

С начала XVIII века самый большой остров в мире - часть Дании, а с 1985 года - так называемая заморская территория ЕС. С 1979 года Гренландия - самоуправляемая территория, при этом граждане Гренландии также граждане Дании с такими же как и у датчан правами. Дания сохраняет контроль над конституционными вопросам острова, а также руководит внешней политикой и обороной, при этом правительство Гренландии занимается вопросами экономики, образования, социального обеспечения, культуры и религии. Две трети бюджета Гренландии обеспечиваются Данией, одна треть - доходы от рыболовства.

Интересный факт: труднодоступная Гренландия с XIII века в той или иной форме была частью Дании как колониальной державы.

© Фото: Белый дом

Зачем Трампу Гренландия?

Трамп и Гренландия - долгая история. Еще во время первого срока в качестве президента США Дональд Трамп заявил о необходимости купить Гренландию. Тогда все решили, что это не более, чем шутка одиозного политика. Сегодня Гренландия вновь у всех на устах. Трамп заявляет, что контроль над островом - геополитическая необходимость, он даже не исключает военное вмешательство с целью завладения островом. Но зачем? Причин несколько:

Гренландия - стратегически важная территория, где находится военная база США Питуффик, которую обслуживают 650 человек согласно датскому отчету двухлетней давности, в Гренландии потенциально более 20 видов полезных ископаемых, необходимых в промышленности тающий ледяной щит Гренландии открывает возможности для эксплуатации более коротких и, соответственно, экономически выгодных торговых маршрутов.

Интересный факт: соперничество за ресурсы Гренландии продолжается не первый год: разработкой полезных ископаемых на острове занимаются датские, канадские, норвежские, австралийские и китайские компании.

© Фото: Brocken Inaglory/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Отдаст ли Дания Гренландию?

Притязания Трампа на Гренландию вызывают критику со стороны Гренландии, Дании и Европы в целом. Премьер-министр территории, Муте Эгеде, на предложение Трампа купить остров ответил, что он не продаётся, а его жители не проиграют в борьбе за свою свободу.

Власти Дании поспешили заявить, что увеличат расходы на оборону Гренландии до $1,5 млрд, чтобы у Трампа не было шанса захватить остров.

Франция и Германия, де-факто лидеры ЕС, 8 января напомнили о необходимости сохранения целостности Гренландии и недопустимости угроз в отношении её суверенных границ.

Нынешняя попытка американских властей сделать Гренландию еще одним штатом в составе США не первая: в начале 1940-х Гренландия стала протекторатом Америки до конца Второй мировой войны, после окончания которой Вашингтон за остров предложил Дании $100 млн, что эквивалентно сегодняшним $1,6 млрд.