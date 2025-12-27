Полузащитник сборной Грузии по футболу может стать игроком португальского гранда

Зурико Давиташвили может в ближайшее время продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Интерес к 24-летнему хавбеку проявляет один из грандов страны.

Лиссабонская "Бенфика" заинтересовалась полузащитником сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили, который в настоящее время выступает за французский "Сент-Этьен". Об этом пишет португальская пресса.

Давиташвили входит в число трех кандидатов, которых руководство португальского гранда рассматривает в качестве потенциального усиления левого фланга атаки. Вместе с 24-летним грузинским хавбеком в списке числятся 24-летний австриец Патрик Виммер из "Вольфсбурга" и 25-летний японец Кейто Накамура из "Реймса".

В текущем розыгрыше французской Лиги 2 Давиташвили провел за "Сент-Этьен" 16 матчей. На счету полузащитника сборной Грузии восемь голов и одна результативная передача.

Турнирная таблица

На данный момент "Бенфика" с 39 очками располагается на третьем месте в чемпионате Португалии. Возглавляет турнирную таблицу "Порту", набравший 46 очков. Вторую строчку занимает "Спортинг", в активе которого 42 очка.