Землетрясение потрясло южную часть Казахстана

Сейсмологи зафиксировали утром в понедельник землетрясение в Казахстане. Его магнитуда составила 4,2.

В Казахстане 5 января произошло землетрясение. Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда подземных толчков составила 4,2. Они были зарегистрированы в 10:50 по астанинскому времени (08:50 мск) на границе двух областей – Алматинской и Жамбылской.

Эпицентр землетрясения располагался в 30 км к северу от села Отар.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.