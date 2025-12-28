Ледяной дождь отрезал Астану от внешнего мира

Жители столицы Казахстана Астаны переживают настоящий ледяной коллапс; из-за ледяного дождя городские улицы превратились в ледяные реки, все выезды из города закрыты, не работает и столичный аэропорт.

Столица Казахстана Астана за день до наступления Нового 2926 года переживает настоящий коллапс из-за нехарактерной для нее погоды, которая превратила улицы города в реки с ледяными руслами: дорожные власти вынуждены были перекрыть все выезды из столицы, а также часть дорог в Акмолинской области, из-за дождя со снегом.

"Все коммунальные службы города перешли на усиленный режим. В целях обеспечения безопасного движения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают технической солью"

- акимат Астаны

С утра снег в городе убирают около 3 тыс дорожных рабочих и более 1,4 тыс единиц спецтехники, за ночь из города на снежные полигоны они вывезли более 17 тыс кубометров снега, для чего потребовались 1354 рейса большегрузов, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

В области не ходят даже пригородные автобусы, фактически остановила работу и авиагавань казахстанской столицы - в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев уже отменили один авиарейс, еще 15 задерживаются, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Казахстана.

"В аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов"

- пресс-служба аэропорта

На прилет из-за сложных погодных условий задерживаются 11 авиарейсов, на вылет – еще 4 авиарейса, подчеркнули в пресс-службе.

С начала зимнего сезона из города на снежные полигоны коммунальные службы вывезли 1 357 012 кубометров снега, напомнили в акимате.