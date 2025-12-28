Казахстанские спасатели вызволили из снежного плена более 100 человек

За прошедшую ночь спасатели МЧС в регионах Казахстана эвакуировали в пункты обогрева более 100 человек, застрявших на заснеженных трассах страны в общественном и личном транспорте в сильный мороз.

Несмотря на сильные морозы, минувшая ночь для казахстанских спасателей выдалась горячей – им пришлось эвакуировать в пункты обогрева более ста человек в Актюбинской и Карагандинской областях, застрявших в сломавшихся автобусах, передает МЧС Казахстана.

"В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Актюбинской области, Айтекебийском районе, на блокпосту села Карабутак остались два автобуса с 78 пассажирами"

- МЧС Казахстана

Этим не ограничилось - на блокпосту поселка Топар перед закрытым участком трассы в Абайском районе Карагандинской области застрял автобус с 56 пассажирами, в Абайской области спасатели помогли выбраться из снежного заноса пассажирам легкового автомобиля, передает Sputnik Казахстан.

Все освобожденные из снежного плена люди доставлены в ближайшие пункты обогрева, говорится в сообщении.