Власти Казахстана снизили цены на продукты первой необходимости

Социально значимые продукты стали доступнее для казахстанцев – около 80 крупных торговых сетей страны в преддверии Нового года снизили цены на них, сократив торговые надбавки и введя прямые поставки от фермеров.

В рамках очередной республиканской акции в канун Нового года министерство торговли и интеграции Казахстана снижает цены на продукты питания первойнеобходимости во всех регионах страны.

Инициатива не только стабилизирует цены для потребителей, но и поддержит отечественных производителей и сделает их продукцию доступнее для для населения, передает Sputnik Казахстан.

Добиться снижения цен удалось, сократив торговые надбавки и наладив прямые поставки от фермеров без посредников - со значительными скидками можно купить практически все продукты, особенно их социально значимые категории.

Все торговые точки, участвующие в акции, оформлены в едином стиле: это упрощает их поиск для покупателей и акцентирует их внимание на местном происхождении продуктов, а также стимулирует внутренний спрос и укрепляет продовольственную безопасность страны, отметили в министерстве.

В акции участвуют около 80 крупных торговых сетей страны, а также ряд региональных ритейлеров, говорится в сообщении.