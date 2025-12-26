Цены на лекарства в Грузии снизились на 30-40%

Почти на половину всех лекарств в Грузии в 2025 году цены снизились примерно на треть после введения "потолка цен".

Ситуация с ценами на лекарства в Грузии изменилась в лучшую сторону после того, как был введен "потолок цен" на медикаменты, поделился глава Ассоциации представителей международных фармацевтических компаний Ираклий Маргвелашвили.

"По данным на ноябрь, в список включено 2594 лекарственных препарата. Это примерно 40% от всех медикаментов, существующих в Грузии. Это привело к снижению цен на большинство лекарств примерно на 30-40%"

– Ираклий Маргвелашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил ранее, что с ценами в фармацевтическом секторе страны предстоит работа, аналогичная той, что будет проводиться для снижения цен на продукты питания.