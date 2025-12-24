Вестник Кавказа

Кобахидзе рассказал, как в Грузии будут снижать цены на продукты

Премьер Грузии, который ранее пообещал населению более доступные цены на продукты питания, рассказал, как будет проводиться работа по нормализации цен в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что для того, чтобы добиться снижения цен на товары в стране, будет проводиться работа как с торговыми сетями, так и с дистрибьюторскими компаниями.

Ранее он отмечал, что цены в Грузии связаны с высокими наценками дистрибьюторских компаний и магазинов.

"Мы проанализировали, что приводит к росту цен, надбавка действительно слишком высокая. В нее не входят оплата импорта либо другие налоги. Процесс будет сложным, но мы хотим решить все в кратчайшие сроки"

– Ираклий Кобахидзе

Также премьер указал на то, что аналогичная ситуация с ценами наблюдается и в фармацевтическом секторе Грузии, где также предстоит работа.

"Где существует ресурс для снижения цен, он должен быть использован"

– Ираклий Кобахидзе

