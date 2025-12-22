Кобахидзе пообещал разобраться с ростом цен в магазинах Грузии

Глава правительства Грузии сообщил, что следствие изучит вопрос ценообразования в магазинах. Он отметил, что разница между грузинскими и европейскими ценами довольно велика.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к правоохранительным органам с призывом изучить вопрос высоких цен в сетевых магазинах страны.

"Я призываю правоохранительные органы углубленно изучить вопрос и установить, не усматриваются ли в деятельности конкретных субъектов признаки уголовного преступления"

– Ираклий Кобахидзе

Он также попросил парламент сформировать парламентскую комиссию, которая использует соответствующие парламентские рычаги для оценки вопроса.

Глава правительства отметил, что в условиях высокой маржи прибыли компании быстро расширяют сеть магазинов, что влияет и на ценообразование.

"За последние 5 лет количество сетевых магазинов в стране увеличилось вдвое. В результате сегодня в Грузии приходится 113 магазинов на 100 000 человек, тогда как в Германии этот показатель составляет 45, а в Австрии – 62. Логично, что расходы, связанные с расширением сети, напрямую отражаются на ценах на продукты"

– грузинский премьер

Он акцентировал внимание на том, что правительство будет активным образом работать с представителями дистрибьюторских компаний и сетей магазинов, чтобы добиться снижения цен. При необходимости будут подключены антимонопольные механизмы, добавил Кобахидзе.

Помимо этого, он объяснил, с чем связан рост цен. По словам премьера, это сетевой кэшбек, задержка оплаты дистрибьюторам или производителям, обилие магазинов и отражение в цене затрат на открытие нового магазина.

При этом он заподозрил игроков рынка в определенном сговоре. По словам Кобахидзе, это необходимо проанализировать, поскольку разница между грузинскими и европейскими ценами довольно велика.

"Если сравнить цены в сетевых магазинах одного и того же международного бренда в Грузии и Франции, то в Грузии подсолнечное масло конкретной марки дороже на 34%, макароны – на 97%, рис – на 180%, сливочное масло – на 30%, сыр – на 42%, а шоколад – на 47%"

– глава правительства