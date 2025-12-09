Грузия снова нарастила торговлю с Россией

Товарооборот между Грузией и Россией неуклонно растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон – за 11 месяцев уходящего 2025 года он достиг 2,4 миллиарда долларов, свидетельствует статистика.

Торговля между Грузией и Россией за 11 месяцев текущего 2025 года выросла на 5,4%, до $2,4 млрд, РФ занимает долю в 10,3% во внешнеторговом обороте страны, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Россия прочно удерживает позиции в тройке основных торговых партнеров Грузии – при этом Тбилиси импортировал из РФ товаров на $1 млрд 716 млн, а экспортировал на $672,5 млн, передает Sputnik Грузия.

Главной статьей экспорта для Грузии остается российское зерно, нефть, нефтепродукты и природный газ, а также растительное масло, а Россия импортирует из страны минеральную воду, натуральное виноградное вино и фрукты.

При этом рост более чем в три раза показал экспорт российских нефтепродуктов – за год он вырос более чем на 2000%, тогда как Россия больше всего, на 60%, нарастила импорт грузинских фруктов.

В минувшем 2024 году страны наторговали на $2,5 млрд, показав уверенный рост, на 5,4% по сравнению с 2023 годом. При этом Россия нарастила экспорт из Грузии на 3,7%, а импорт из России в Грузию вырос на 6%, говорится в сообщении "Сакстата".