Россия скупила все грузинские яблоки

Яблоки из Грузии пользуются все большей популярностью у российских покупателей – в нынешнем году Россия нарастила импорт грузинских яблок до максимума за 17 лет, скупив в стране 96% всего урожая, почти 14 тысяч тонн.

Россия за 10 месяцев текущего 2025 года ввезла из Грузии 13,7 тыс т яблок на $8,7 млн – это втрое больше, чем годом ранее, следует из данных грузинской таможни.

Настолько больших поставок фруктов из страны не было как минимум с 2009 года, в три раза выросла и стоимость российских закупок - до максимальных за 17 лет почти $9 млн, передает Sputnik Грузия.

Фактически Россия стала монополистом в закупке грузинских яблок – доля страны составила 96% от всех их поставок, остальные фрукты скупили Беларусь (1,5%), Армения (1,3%) и Турция (1%). Совсем мало досталось Казахстану и Ираку.

Рост до $2,1 млрд за январь-октябрь 2025 года показал и общий товарооборот между Россией и Грузией: он вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.