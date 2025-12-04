В секторе Газа назвали число погибших с начала перемирия

Минздрав Газы представил отчет по погибшим с начала режима перемирия. Жертвами боевых действий стали 376 человек, почти 1 тыс получили ранения.

В секторе Газа обнародовали данные по погибшим с начала вступления в силу режима перемирия между ХАМАС и Израилем. По данным Минздрава палестинского анклава, жертвами столкновений стали 376 человек, 981 человек получил ранения.

Как отметили в ведомстве, всего жертвами военных действий с октября 2023 года стали 70,3 тыс человек. Ранения получили свыше 171 тыс палестинцев.

Напомним, что перемирие между ХАМАС и Израилем вступило в силу в октябре этого года. Стороны находятся на пороге реализации второго этапа мирного плана, однако процесс тормозится из-за вопроса о разоружении радикалов. В секторе Газа продолжаются локальные столкновения.