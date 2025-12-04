Вестник Кавказа

В секторе Газа назвали число погибших с начала перемирия

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Газы представил отчет по погибшим с начала режима перемирия. Жертвами боевых действий стали 376 человек, почти 1 тыс получили ранения.

В секторе Газа обнародовали данные по погибшим с начала вступления в силу режима перемирия между ХАМАС и Израилем. По данным Минздрава палестинского анклава, жертвами столкновений стали 376 человек, 981 человек получил ранения. 

Как отметили в ведомстве, всего жертвами военных действий с октября 2023 года стали 70,3 тыс человек. Ранения получили свыше 171 тыс палестинцев. 

Напомним, что перемирие между ХАМАС и Израилем вступило в силу в октябре этого года. Стороны находятся на пороге реализации второго этапа мирного плана, однако процесс тормозится из-за вопроса о разоружении радикалов. В секторе Газа продолжаются локальные столкновения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.