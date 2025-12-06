Джейхун Байрамов: Ереван отказался от предложения Баку от встреч в формате "3+3"

В Баку заявили об отказе Еревана от встреч в рамках формата "3+3". Однако инициатива Азербайджана остается в силе, подчеркнули в дипведомстве АР.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван отказался от встреч в рамках формата "3+3". По словам главы дипведомства, первая встреча должна была пройти в Азербайджане, а вторая в Армении.

"Мы предложили провести следующую встречу в Азербайджане и заявили, что после организации встречи в Азербайджане согласны на проведение следующего заседания в Армении. К сожалению, армянская сторона не согласилась с данным предложением"

– Джейхун Байрамов

Власти АР считают такой отказ нелогичным в свете установившихся контактов между Баку и Ереваном и изменившейся ситуации в деле нормализации между странами. Байрамов заявил, что Баку по-прежнему готов к проведению встреч в рамках площадки "3+3".

"Наше предложение остается в силе"

– Джейхун Байрамов

Напомним, что формат "3+3" предполагает обсуждение региональных вопросов с участием Азербайджана, Армении, России, Ирана, Турции и Грузии. При этом Тбилиси фактически не принимает участие в работе формата.