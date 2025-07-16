Вестник Кавказа

Южная Корея заинтересована в мире между Баку и Ереваном

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Южнокорейский посол в Баку заявил о том, что в Сеуле ожидают азербайджано-армянского мира для развития перспективных инвистиционных проектов.

Южнокорейские компании ждут подписание мира между Азербайджаном и Арменией для возможных инвестиций, такое заявление сделал посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу.

"Корея приветствует последние достижения между Азербайджаном и Арменией для заключения мирного соглашения и поддерживает усилия обеих стран по примирению"

– Кан Кимгу

Посол отметил прочные связи между Южной Кореей и Азербайджаном и партнерство в экономической сфере.

По его словам, Баку и Сеул имеют еще больший потенциал для развития совместных проектов и взаимных инвестиций.

