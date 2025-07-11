Азербайджан и Армения могут парафировать мирный договор – Пашинян

Премьер Армении сообщил о возможности парафировать мирный договор с Баку. Он заметил, что эта идея присутствует на столе обсуждений.

Азербайджан и Армения могут парафировать соглашение о мире до его подписания. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, выступая на пресс-конференции 16 июля.

Он подчеркнул, что на пути подписания мирного договора Ереван не упускает ни одну возможность.

"Идея предварительного подписания тоже находится в повестке и является одним из вариантов, рассматриваемых в этом меню. Она не единственная, и при определенных условиях может быть приемлемой и реалистичной, а при других – не столь реалистичной"

– глава армянского правительства

Он также обратил внимание на то, что стороны согласовали текст проекта мирного договора и установлении межгосударственных отношений, и переговоры по тексту завершены.

"Сейчас мы, по сути, под этим заголовком или под другим, объявленным или не объявленным, начали с Азербайджаном консультации о том, как двигаться вперед, каким может быть дорожная карта"

– Никол Пашинян

Напомним, неделю назад Никол Пашинян встретился в ОАЭ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров они оценили достигнутые успехи в делимитации границы и договорились о продолжении работы.