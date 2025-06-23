Самолеты AZAL стали летать в Нахчыван через небо Армении по кратчайшему пути

Часть азербайджанских рейсов Баку-Нахчыван переведена на новый, более логичный маршрут полетов через воздушное пространство Армении: теперь они преодолевают на 100 км армянского неба меньше, чем раньше. Авиационные чиновники Армении заверили, что самолетам AZAL гарантирована безопасность на новом маршруте.

Армянские СМИ обратили внимание на изменение траектории полетов лайнеров азербайджанской авиакомпании AZAL из западных районов Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через воздушное пространство Армении.

Прежде самолеты из Баку летели к северной части условной армяно-азербайджанской границы, делали крюк через Гегаркуникскую область, пролетая над озером Гейча, и находились в небе Армении на протяжении 130 км, прежде чем прибыть в НАР. Теперь же рейсы летят по намного более короткому пути – из Лачинского района в Нахчыван через самое узкое место Сюникской области Армении, где расстояние между двумя азербайджанскими территориями составляет порядка 20 км.

Старый маршрут использовался еще в годы Карабахской войны, когда граничащие с Сюникской областью районы Азербайджана были оккупированы войсками Армении. При этом новый маршрут является наиболее логичным, поскольку позволяет азербайджанским рейсам находиться в воздушном пространстве Армении наименьшее время. За счет этого сокращается продолжительность полета.

Как пишет Спутник Армения, в Комитете гражданской авиации РА пояснили, что у азербайджанских авиарейсов есть право летать по кратчайшему маршруту. При этом часть самолетов продолжают использовать старый маршрут, через Гегаркуникскую область.

"Перенаправление самолетов – обычная и принятая практика, обусловленная рядом факторов, в частности, неблагоприятными погодными условиями, обращениями личного состава воздушного судна, минимальными требованиями к разведению самолетов для обеспечения безопасности. Гражданские самолеты Азербайджана не составляют исключения"

– Комитет гражданской авиации Армении

Также авиационные чиновники Армении подчеркнули, что самолеты AZAL летают в Нахчыван через Сюникскую область по согласованию с армянскими властями и им гарантирована безопасность на новом маршруте.