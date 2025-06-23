Самолеты AZAL стали летать в Нахчыван через небо Армении по кратчайшему пути

Армянские СМИ обратили внимание на изменение траектории полетов лайнеров азербайджанской авиакомпании AZAL из западных районов Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через воздушное пространство Армении.
Прежде самолеты из Баку летели к северной части условной армяно-азербайджанской границы, делали крюк через Гегаркуникскую область, пролетая над озером Гейча, и находились в небе Армении на протяжении 130 км, прежде чем прибыть в НАР. Теперь же рейсы летят по намного более короткому пути – из Лачинского района в Нахчыван через самое узкое место Сюникской области Армении, где расстояние между двумя азербайджанскими территориями составляет порядка 20 км.
Старый маршрут использовался еще в годы Карабахской войны, когда граничащие с Сюникской областью районы Азербайджана были оккупированы войсками Армении. При этом новый маршрут является наиболее логичным, поскольку позволяет азербайджанским рейсам находиться в воздушном пространстве Армении наименьшее время. За счет этого сокращается продолжительность полета.
Как пишет Спутник Армения, в Комитете гражданской авиации РА пояснили, что у азербайджанских авиарейсов есть право летать по кратчайшему маршруту. При этом часть самолетов продолжают использовать старый маршрут, через Гегаркуникскую область.
"Перенаправление самолетов – обычная и принятая практика, обусловленная рядом факторов, в частности, неблагоприятными погодными условиями, обращениями личного состава воздушного судна, минимальными требованиями к разведению самолетов для обеспечения безопасности. Гражданские самолеты Азербайджана не составляют исключения"
– Комитет гражданской авиации Армении
Также авиационные чиновники Армении подчеркнули, что самолеты AZAL летают в Нахчыван через Сюникскую область по согласованию с армянскими властями и им гарантирована безопасность на новом маршруте.