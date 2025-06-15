Вестник Кавказа

Самолеты AZAL снова полетят в Ургенч

Самолеты AZAL снова полетят в Ургенч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В августе "Азербайджанские авиалинии" вернутся к выполнению рейсов между Баку и Ургенчем в Узбекистане. Планируется совершать по два рейса в неделю.

Авиакомпания AZAL вернет в расписание регулярные прямые рейсы из Баку в Ургенч этим летом.

Со 2 августа перевозчик планируется выполнять по два еженедельных рейса - по средам и субботам. Авиабилеты уже поступили в продажу, сообщает Azerbaijan Airlines.

Колоритный Ургенч в Узбекистане традиционно привлекает туристов, а прямые рейсы из Баку сделают город доступнее, а путешествия - комфортнее.

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