Самолеты AZAL снова полетят в Ургенч

В августе "Азербайджанские авиалинии" вернутся к выполнению рейсов между Баку и Ургенчем в Узбекистане. Планируется совершать по два рейса в неделю.

Авиакомпания AZAL вернет в расписание регулярные прямые рейсы из Баку в Ургенч этим летом.

Со 2 августа перевозчик планируется выполнять по два еженедельных рейса - по средам и субботам. Авиабилеты уже поступили в продажу, сообщает Azerbaijan Airlines.

Колоритный Ургенч в Узбекистане традиционно привлекает туристов, а прямые рейсы из Баку сделают город доступнее, а путешествия - комфортнее.