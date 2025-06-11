Вестник Кавказа

Азербайджан и Узбекистан хотят увеличить торговый оборот до $1 млрд к 2030 году

Азербайджан и Узбекистан хотят увеличить торговый оборот до $1 млрд к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За следующие пять лет Азербайджан и Узбекистан планируют достичь торгового оборота в $1 млрд. По итогам первых пяти месяцев 2025 года двусторонний товарооборот превысил $200 млн.

Азербайджан и Узбекистан намерены нарастить торговый оборот до $1 млрд к 2030 году, заявил глава Минэкономики АР Микаил Джаббаров на III межрегиональном форуме Азербайджан – Узбекистан в Баку.

Он передал, что на сегодняшней встрече глава Мининноваций Узбекистана Лазиз Кудратов выступил с предложением обозначить в качестве целевого ориентира достижение определенного объема товарооборота в американских долларах к 2030 году. Его инициатива была поддержана.

"За первые пять месяцев текущего года объем двустороннего товарооборота составил более $200 млн. Для сравнения, это примерно в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года"

- Микаил Джаббаров

Он считает вполне вероятным достижение цели по ежегодному росту товарооборота на 30% и выше.

Успешная реализация предложения по торговле будет зависеть от уровня наполненности двустороннего сотрудничества не только в самой отрасли, но и в совместных инвестиционных и индустриальных проектах, добавил азербайджанский министр.

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