Азербайджан откроет новое торгпредставительство в Узбекистане

В Узбекистане будет открыто новое торговое представительство Азербайджана, рассказал первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев.
Выступая на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума он растущую глубину двусторонних отношений и увеличение взаимного товарооборота.
"Товарооборот уже был упомянут — почти четверть миллиарда долларов. Но что важнее — по нашим данным за последние четыре месяца эта сумма выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"
– Эльнур Алиев
Для поддержания этого процесса важное значение играют институциональные механизмы, планируется заседание межправительственной комиссии. Развитию сотрудничества двух стран также поможет совместный инвестиционный фонд с капиталом почти в $500 млн, а также открытие в Узбекистане еще одного азербайджанского торгового представительства.
"Это станет шестым торговым представительством Азербайджана в мире, и мы уверены, что оно даст новый импульс развитию наших экономических отношений"
– Эльнур Алиев