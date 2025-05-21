Вестник Кавказа

Азербайджан откроет новое торгпредставительство в Узбекистане

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Шестое торговое представительство Азербайджана появится в Узбекистане. Между странами активно растет товарооборот, новое торговое представительство поможет в укреплении связей двух стран.

В Узбекистане будет открыто новое торговое представительство Азербайджана, рассказал первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев.

Выступая на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума он растущую глубину двусторонних отношений и увеличение взаимного товарооборота.

"Товарооборот уже был упомянут — почти четверть миллиарда долларов. Но что важнее — по нашим данным за последние четыре месяца эта сумма выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"

– Эльнур Алиев

Для поддержания этого процесса важное значение играют институциональные механизмы, планируется заседание межправительственной комиссии. Развитию сотрудничества двух стран также поможет совместный инвестиционный фонд с капиталом почти в $500 млн, а также открытие в Узбекистане еще одного азербайджанского торгового представительства.

"Это станет шестым торговым представительством Азербайджана в мире, и мы уверены, что оно даст новый импульс развитию наших экономических отношений"

– Эльнур Алиев

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