Премьер Азербайджана прибыл в Узбекистан

В Ташкенте сегодня встретили премьер-министра Азербайджана. В Узбекистане проходит IV Ташкентский инвестиционный форум.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл во вторник с официальным визитом в Узбекистан.
"В Международном аэропорту "Ташкент" А. Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров и другие официальные лица"
– кабмин Азербайджана
В Узбекистане проходит IV Ташкентский инвестиционный форум, в рамках которого 11 июня состоится панельная дискуссия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства".