Вестник Кавказа

Премьер Азербайджана прибыл в Узбекистан

Премьер Азербайджана прибыл в Узбекистан
В Ташкенте сегодня встретили премьер-министра Азербайджана. В Узбекистане проходит IV Ташкентский инвестиционный форум.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл во вторник с официальным визитом в Узбекистан.

"В Международном аэропорту "Ташкент" А. Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Джамшид Кучкаров и другие официальные лица"

– кабмин Азербайджана

В Узбекистане проходит IV Ташкентский инвестиционный форум, в рамках которого 11 июня состоится панельная дискуссия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства".

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