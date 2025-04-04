Азербайджан и Узбекистан обсудят развитие проекта Срединного коридора

В Ташкенте на этой неделе состоится встреча бизнесменов и официальных лица Азербайджана и Узбекистана. На полях инвестиционного форума стороны обсудят сотрудничество и развитие Срединного коридора.

Представители Азербайджана и Узбекистана на полях IV Ташкентского инвестиционного форума проведут встречу, на которой обсудят совместное развитие проекта Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Панельная дискуссия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства" состоится 11 июня, в третий день форума в Ташкенте.

Стороны обсудят укрепление двусторонней торговли, продвижение совместных инвестпроектов, развитию сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, а также сфере цифровых технологий.

"В рамках форума также будут рассмотрены региональные инициативы по развитию взаимосвязанности, включая Срединный коридор, и представлены новые возможности для устойчивого экономического партнерства"

– программа мероприятия

Срединный коридор соединяет Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию.