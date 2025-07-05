Вестник Кавказа

Алиев и Пашинян договорились продолжить меры по построению доверия между Баку и Ереваном

Алиев и Пашинян договорились продолжить меры по построению доверия между Баку и Ереваном
© Фото: сайт президента Азербайджана
МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз по итогам встречи Ильхам Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры.

МИД Азербайджана распространил заявление по итогам переговоров президента АР Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Абу-Даби.

В пресс-релизе говорится, что руководители двух государств на встрече обсудили различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации.

"Подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога"

- МИД АР

Отмечается, что главы Азербайджана и Армении оценили достигнутые успехи в делимитации границы и дали поручения соответствующим комиссиям для продолжения работы.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились продолжать двусторонние переговоры и меры по построению доверия между Азербайджаном и Арменией.

В заключение сказано, что лидеры стран выразили президенту ОАЭ Мохаммеду Бин Заеду Аль Нахайяну благодарность за гостеприимство и организацию двусторонних переговоров.

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