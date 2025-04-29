В Абу-Даби стартовали переговоры Алиева и Пашиняна

В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовали переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на встрече присутствуют главы МИД двух стран и чиновники высокого ранга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече присутствуют вице-премьеры двух стран, главы их внешнеполитических ведомств и чиновники высокого ранга.

В состав делегации от Азербайджана входят помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель премьер-министра страны Шахин Мустафаев.

Армению на встрече представляют секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, заместитель армянского премьер-министра Мгер Григорян и зампредседателя парламента Армении Рубен Рубинян.

Перед началом встречи Ильхам Алиев и Никол Пашинян пожали руки не только друг другу, но и членам делегаций. После этого все представители Еревана и Баку обменялись рукопожатиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Абу-Даби пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, она планируется в рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении также подтвердил встречу премьера Армении и президента Азербайджана.