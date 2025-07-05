Встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ прошла в Абу-Даби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном – встреча состоялась в Абу-Даби, куда глава азербайджанского государства прибыл с рабочим визитом сегодня.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу в Абу-Даби.

Во время беседы ее участники обратили внимание на то, что отношения Азербайджана и ОАЭ, которые базируются на дружбе и братстве, имеют характер стратегического партнерства, политические связи между странами находятся на высоком уровне, развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Стороны с удовлетворением отметили визиты Ильхама Алиева в ОАЭ в январе и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан – в ходе этих визитов были проведены обстоятельные обсуждения по двусторонней повестке, были рассмотрены различные сферы взаимодействия.

Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, указали на успешное сотрудничество в области энергетики, в том числе в сфере возобновляемой энергии, а также обсудили перспективные проекты в данном направлении.

Президенты выразили удовлетворение сотрудничеством, которое ведут SOCAR и ADNOC, а также Азербайджан и компания Masdar в области возобновляемой энергии.

Они также коснулись значения прошедшего в Ханкенди саммита ОЭС, и с одобрением отметили, что ОАЭ были представлены на нем на высоком уровне.

Далее состоялась церемония подписания Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов, в ней участвовали президенты.

В завершение встречи Ильхам Алиев вручил президенту ОАЭ памятный подарок.