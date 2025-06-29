Вестник Кавказа

Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби

Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби
© Фото: сайт президента Азербайджана
Сегодня стартует официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в ОАЭ. В аэропорту Абу-Даби его встретили официальные лица страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в ОАЭ, рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.

В международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь азербайджанского президента был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встречали вице-президент, заместитель премьер-министра, руководитель Президентского совета (Дивана) ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.

Напомним, что сегодня Ильхам Алиев планирует встретиться с президентом ОАЭ. На следующий день он проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибившим в Абу-Даби ранее.

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Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби
© Фото: сайт президента Азербайджана
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