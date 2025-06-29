Президент Азербайджана прибыл в Абу-Даби

Сегодня стартует официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в ОАЭ. В аэропорту Абу-Даби его встретили официальные лица страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в ОАЭ, рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.
В международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь азербайджанского президента был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева встречали вице-президент, заместитель премьер-министра, руководитель Президентского совета (Дивана) ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.
Напомним, что сегодня Ильхам Алиев планирует встретиться с президентом ОАЭ. На следующий день он проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибившим в Абу-Даби ранее.