Ильхам Алиев встретится с президентом ОАЭ в Абу-Даби

В Абу-Даби состоятся переговоры президентов Азербайджана и ОАЭ. Встречу анонсировали в пресс-службе азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном, передали в пресс-службе азербайджанского лидера.

По данным СМИ, встреча пройдет 9 июля во Дворце президента Qasr Al Shatie в Абу-Даби.

Напомним, что 10 июля Абу-Даби примет встречу Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она пройдет в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.

Перед этим Никол Пашинян также планирует переговорить с президентом ОАЭ.