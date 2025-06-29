Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретится с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Ильхам Алиев встретится с президентом ОАЭ в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абу-Даби состоятся переговоры президентов Азербайджана и ОАЭ. Встречу анонсировали в пресс-службе азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахаяном, передали в пресс-службе азербайджанского лидера.

По данным СМИ, встреча пройдет 9 июля во Дворце президента Qasr Al Shatie в Абу-Даби.

Напомним, что 10 июля Абу-Даби примет встречу Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она пройдет в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.

Перед этим Никол Пашинян также планирует переговорить с президентом ОАЭ.

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