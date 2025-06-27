Вестник Кавказа

Никол Пашинян направился в ОАЭ

Никол Пашинян направился в ОАЭ
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер Никол Пашинян вылетел в Абу-Даби. Планируется, что он проведет встречи с президентом ОАЭ и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в ОАЭ, рассказала пресс-служба армянского правительства.

"Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном"

- пресс-служба правительства Армении

На следующий день в ОАЭ состоится встреча Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.

Ранее пресс-служба азербайджанского лидера анонсировала переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби.

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