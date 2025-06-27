Армянский премьер Никол Пашинян вылетел в Абу-Даби. Планируется, что он проведет встречи с президентом ОАЭ и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в ОАЭ, рассказала пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном"
- пресс-служба правительства Армении
На следующий день в ОАЭ состоится встреча Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном.
Ранее пресс-служба азербайджанского лидера анонсировала переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби.