Баку анонсировал встречу Ильхама Алиева с Николом Пашиняном в Абу-Даби

В столице ОАЭ Абу-Даби завтра пройдет встреча между президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – стороны намерены продолжить обсуждение мирного договора между странами.

Завтра, 10 июля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби пройдет двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Встреча пройдет в рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении также подтвердил встречу премьера Армении и президента Азербайджана.

Предыдущая встреча лидеров прошла 16 мая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Тогда лидеры двух стран провели неформальные переговоры на полях саммита и выразили готовность продолжать диалог.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия между Баку и Ереваном, предстоящая встреча рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий о заинтересованности обеих сторон в продолжении дипломатического процесса.