США ждут скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США верит, что представители Азербайджана и Армении окончательно подпишут соглашение о мире. Он добавил, что это должно произойти очень скоро.

Соединенные Штаты надеются на то, что Азербайджан и Армения в ближайшее время достигнут соглашения о мире. Об этом в ходе заседания Кабмина заявил американский госсекретарь Марко Рубио, говоря о важных глобальных событиях, которые уже происходят или будут происходить во время второго президентского срока Дональда Трампа.

"Надеюсь, что очень скоро будет окончательно подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией… А ведь прошло всего шесть месяцев. Это отличное свидетельство вашего лидерства"

– Марко Рубио

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства упомянул несколько других конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном, а также коснулся ситуации вокруг иранской ядерной программы.