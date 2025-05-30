В Кремле рассчитывают на финализацию мирного договора между Баку и Ереваном

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что договор о мире между Баку и Ереваном очень важен с точки зрения региональной безопасности. Он надеется, что стороны в скором времени заключат его.

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения финализируют работу по соглашению о мире. Такое заявление сделал 25 июня пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков также выразил надежду на то, что между двумя республиками Южного Кавказа не произойдет новая эскалация.

"Страны очень близки к завершению работы над (мирным – прим. ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе"

– представитель Кремля

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что соглашение о мире необходимо для стабильности атмосферы и безопасности на Южном Кавказе. По словам Пескова, при необходимости Москва готова посодействовать данному процессу.

Два шага к мирному договору

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил, что для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией необходим роспуск Минской группы ОБСЕ и устранение из армянской Конституции претензий на азербайджанскую землю, при этом Ереван не спешит ни с тем, ни с другим политическим шагом.

"Такова тактика администрации Никола Пашиняна. Пашинян совершает визит в Турцию, пытаясь дезавуировать единый подход Анкары и Баку к проблематике, связанной с Арменией, хотя ничто не мешает армянскому премьеру приехать и в Баку – если бы поступил такой запрос из Еревана, я думаю, власти Азербайджана согласовали бы визит для обсуждения подготовки к подписанию мирного договора. Увы, многовекторность армянской политической системы зачастую связана с желанием получить для себя больше выгод, потому Ереван, например, покупает французское оружие и пытается купить у Индии баллистические ракеты. Такова природа армянского политикума", – прежде всего сказал он.

"Поэтому перспективы подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией нужно прогнозировать с учетом характерных особенностей армянского правящего политического класса. При этом уверенная и четкая политика со стороны Азербайджана и России обязательно приведет к нужным результатам, в том числе по созданию Зангезурского коридора через территорию Армении. Трехстороннее заявление России, Азербайджан и Армении от 9/10 ноября 2020 года никто ведь не отменял, под ним стоит подпись Никола Пашиняна, он рано или поздно должен исполнить взятые на себя обязательства", – добавил Игорь Коротченко.

Политический аналитик отметил, что Никол Пашинян явно не хочет вычеркивать из Конституции Армении претензии на азербайджанский Карабах. "Он говорит, что это будет когда-нибудь потом, затем предлагает проверить текст Конституции Конституционному суду, после чего, ссылаясь на решение суда, утверждает, что ничего менять не надо. В итоге не выполняется ни условие роспуска МГ ОБСЕ, ни условие изменения Конституции Армении, ни желательное, добавлю от себя, условие открытия Зангезурского коридора на основе экстерриториальности. Практика показала, что попытки Армении уйти от своих обязательств неизбежны, и только лишь четкая, настойчивая политика приносит результаты", – подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"Возможно, Никол Пашинян сейчас все больше начинает осознавать, что в этом быстро меняющемся мире характерное для него ерзание из стороны в сторону работает только во вред его собственным позициям. Конечно, предстоящие либо очередные, либо внеочередные парламентские выборы в Армении было бы целесообразно совместить с вопросами окончательного выхода республики на путь мирного и конструктивного развития. Мы видим, что Пашинян начал зачистку внутриполитического поля от наиболее радикальных сил – это свидетельство его понимания, что Армении нужна стабильность. Следовательно, ему надо подписывать мирный договор с Азербайджаном, против чего выступают радикалы", – заключил Игорь Коротченко.