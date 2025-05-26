Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения провели новую встречу по делам пропавших без вести лиц

Азербайджан и Армения провели новую встречу по делам пропавших без вести лиц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госкомиссии Азербайджана и Армении провели встречу по делам пропавших без вести лиц. Стороны рассмотрели возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.

Представители государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц провели очередную встречу.

Стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта. Были рассмотрены возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.

На встрече госкомиссии Азербайджана и Армении подчеркнули важность необходимости продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести лиц.

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