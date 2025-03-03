Договор о мире с Азербайджаном станет исторической вехой – МИД Армении

Глава МИД Армении провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США. На ней обсуждались вопросы стратегического партнерства между странами и возможность установления мира на Южном Кавказе.

В Ереване состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и заместителя помощника госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хака. Об этом сказано в опубликованном 29 мая на сайте армянского министерства сообщении.

"Собеседники обсудили вопросы повестки стратегического партнерства между Арменией и США. Они обменялись мнениями о развитии сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, как зафиксировано в хартии партнерства, направленного на обеспечение конкретных результатов и укрепление устойчивости Армении. Были затронуты предстоящие программы"

– МИД РА

Мирзоян и Хак также поговорили о региональной безопасности. Глава армянского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что существует реальная возможность установить мир на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что на этом пути подписание договора о мире между Арменией и Азербайджаном станет исторической вехой.