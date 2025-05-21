Вестник Кавказа

Ереван сообщил о переговорах с Баку о сроках и месте подписания мирного договора

Ереван сообщил о переговорах с Баку о сроках и месте подписания мирного договора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армен Григорян: Армения и Азербайджан согласовали текст договора, сейчас идет обсуждение сроков и места подписания соглашения.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Баку и Ереван ведут обсуждение сроков и места подписания мирного соглашения. 

"В настоящее время мы ведем консультации с Азербайджаном по дипломатическим каналам для подписания мирного договора"

– Армен Григорян 

Как отметил армянский госдеятель, стороны согласовали текст документа. 

Григорян также отметил, что Ереван готова подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в день подписания мирного договора. 

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Баку и Ереван продолжают контакты по делимитации границы, однако сроки встречи комиссии пока не обозначены.

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