Ереван сообщил о переговорах с Баку о сроках и месте подписания мирного договора

Армен Григорян: Армения и Азербайджан согласовали текст договора, сейчас идет обсуждение сроков и места подписания соглашения.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Баку и Ереван ведут обсуждение сроков и места подписания мирного соглашения.
"В настоящее время мы ведем консультации с Азербайджаном по дипломатическим каналам для подписания мирного договора"
– Армен Григорян
Как отметил армянский госдеятель, стороны согласовали текст документа.
Григорян также отметил, что Ереван готова подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в день подписания мирного договора.
Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Баку и Ереван продолжают контакты по делимитации границы, однако сроки встречи комиссии пока не обозначены.