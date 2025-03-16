Армения и Иран обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД Армении Мирзоян и замминистра иностранных дел Ирана Хатибзаде провели встречу в Ереване. Они обсудили двустороннее сотрудничество и региональную повестку.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Саидом Хатибзаде в Ереване. Подробности рассказала пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Они обсудили вопросы двусторонней повестки и уделили внимание усилиям, направленным на реализацию определенных проектов.

Еще одной темой разговора Мирзояна и Хатибзаде стало сотрудничество между международными форумами "Ереванский диалог" и "Тегеранский диалог", которые проводят Армения и Иран соответственно.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным процессам, усилиям, направленным на обеспечение мира и стабильности. Министры подчеркнули принципиальный подход к безусловному уважению территориальной целостности и неприкосновенности границ.