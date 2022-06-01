Пезешкиан приедет в Армению

В МИД Ирана сообщили о планах организовать поездку Пезешкиана в Армению. При этом в ведомстве не стали уточнять, когда именно состоится этот визит.

В Иране планируют организовать визит президента страны Масуда Пезешкиана в Армению. Об этом сообщил 26 мая замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Сейчас мы планируем визит руководителя страны в Ереван. Между столицами ведутся политические консультации"

– заместитель министра

При этом он не уточнил, когда именно может состояться визит иранского президента.

Помимо этого, иранский дипломат оценил уровень текущих экономических отношений между Тегераном и Ереваном.

"Что касается экономической сферы отношений, то они находятся на очень высоком уровне, и в ближайшее время, когда будет реализована нулевая ставка на перевозки, экономическое сотрудничество получит стремительный рост"

– Саид Хатибзаде

Он добавил, что стороны успешно взаимодействуют друг с другом в сфере новейших технологий, а в сфере туризма, культуры, а также в связях между народами наблюдается постоянное развитие.

"Надеюсь, что после устранения некоторых препятствий, особенно после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, мы реализуем множество проектов и программ, которые до сих пор не были воплощены в жизнь"

– замглавы внешнеполитического ведомства