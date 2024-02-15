Армения и Иран увеличат пропускную способность КПП на границе

Армения и Иран намерены увеличить пропускную способность пунктов на границе, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) РА.
Договоренность об этом была достигнута на встрече главы КГД Армении Эдуарда Акопяна с замминистра финансов Ирана Форудом Асгари в Тегеране.
"Они коснулись вопросов, связанных с укреплением координации и стабильного сотрудничества между таможенными подразделениями на армяно-иранских пограничных пункта для облегчения передвижения транспортных средств и товаров, упрощения и оптимизации таможенного контроля и оформления"
- Комитет государственных доходов Армении
Собеседники договорились, в том числе, облегчить оформление грузовиков с учетом переоснащения КПП в Агараке, а также внедрить системы обмена предварительными электронными данными.