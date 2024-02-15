Вестник Кавказа

Армения и Иран увеличат пропускную способность КПП на границе

Армения и Иран увеличат пропускную способность КПП на границе
© Фото: пресс-служба Комитета госдоходов Армении
В Тегеране прошла встреча главы КГД Армении и замглавы Минфина Ирана. Они договорились увеличить пропускную способность КПП на границе двух стран.

Армения и Иран намерены увеличить пропускную способность пунктов на границе, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) РА.

Договоренность об этом была достигнута на встрече главы КГД Армении Эдуарда Акопяна с замминистра финансов Ирана Форудом Асгари в Тегеране.

"Они коснулись вопросов, связанных с укреплением координации и стабильного сотрудничества между таможенными подразделениями на армяно-иранских пограничных пункта для облегчения передвижения транспортных средств и товаров, упрощения и оптимизации таможенного контроля и оформления"

- Комитет государственных доходов Армении

Собеседники договорились, в том числе, облегчить оформление грузовиков с учетом переоснащения КПП в Агараке, а также внедрить системы обмена предварительными электронными данными.

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