Армения и Иран нацелились нарастить товарооборот до $3 млрд

Представители Армении и Иран провели в Тегеране встречу, на которой обсуждались перспективы экономического взаимодействия. В ходе переговоров была поставлена цель увеличить товарооборот до $3 млрд.

Армения и Иран достигли договоренности об увеличении товарооборота до $3 млрд. Данный вопрос обсуждался на состоявшемся 15 февраля в Тегеране заседании совместной межправкомиссии.

В ходе встречи представители двух стран заключили соглашение об экономическом сотрудничестве, которое охватывает 19 сфер.

Агенство IRNA сообщает, что на встрече стороны провели переговоры по развитию взаимодействия в медицине, инвестициях, торговли и других областях. В частности, затрагивался рост приграничной торговли.

Помимо этого, делегации Армении и Иран коснулись вопросов использования границы между странами для развития международных транспортных коридоров.