Президент Ирана поддержал продолжение мирного диалога между Баку и Ереваном

Глава Исламской Республики Иран выразил поддержку продолжению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Иранская сторона считает, что третьи страны не должны вмешиваться в дела региона.

Лидер Ирана Эбрахи Раиси сообщил, что республика поддерживает мирный диалог между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Об этом он сказал в ходе встречи с делегацией из РА, которую возглавил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Президент ИРИ также подчеркнул, что третьи страны не должны вмешиваться в переговоры Баку и Еревана, так как они не только не помогают, а скорее мешают процессе урегулирования ситуации в регионе.

Отмечается, что в процессе встречи стороны также обсудили развитие связей в сфере торговли, транспорта и энергетики.