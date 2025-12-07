Инвестиции Азербайджана в Грузию увеличились на 89%

Азербайджан стал четвертым по величине инвестором в экономику Грузии, по предварительному отчету грузинского нацстата.

Объем азербайджанских инвестиций в грузинскую экономику за первые три квартала 2025 года достиг $105,2 млн, согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Пик инвестиционной статистики пришелся на III квартал, составив $56,7 млн, что вдвое превышает показатели I и II кварталов, на которые пришлось $24,9 млн и $23,6 млн соответственно.

В сравнении с январем-сентябрем прошлого года объем инвестиций вырос почти вдвое, увеличившись на 89%, что в денежном выражении составляет $49,5 млн.

С долей 10,6% от всех прямых иностранных инвестиций в III квартале Азербайджан стал четвертым по величине инвестором в экономику Грузии, уступив Турции ($70 млн), Испании ($72,1 млн) и США ($93,5).

Азербайджанские инвестиции охватили ключевые секторы экономики Грузии: недвижимость, транспорт, коммунальную инфраструктуру и производство.