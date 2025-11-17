Галузин в Баку посетил кафедральный собор

Замглавы МИД России в Баку посетил кафедральный собор святых Жен-Мироносиц. Епископ рассказал ему о поддержке, которую оказывает руководство Азербайджана в развитии межрелигиозного диалога.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в рамках визита в азербайджанскую столицу посетил сегодня кафедральный собор святых Жен-Мироносиц.

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий приветствовал Михаила Галузина в соборе, гость ознакомился с историей и святынями храма, также он посетил епархиальный музей при храме.

Епископ Алексий поведал замглавы МИД РФ о поддержке, оказываемой Азербайджаном Бакинской епархии в развитии межрелигиозного диалога в республике.

Отметим, что собор Святых Жен-Мироносиц был возведен в 1909 году, в 2001 году храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием в рамках Первосвятительского визита в Азербайджан, состоявшегося по приглашению общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Спустя 20 лет по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева храм прошел реставрацию, в 2019 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил собор и совершил чин малого освящения обновленного храма.

Храму присвоен статус кафедрального собора возрожденной Бакинской епархии.